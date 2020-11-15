- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل تسبب مكعبات مرق الدجاج السرطان؟ الغذاء والدواء تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تسبب مكعبات مرق الدجاج السرطان؟ الغذاء والدواء تجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله بشأن تسبب مكعبات مرق الدجاج في الإصابة بمرض السرطان.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أنه لم يثبت أي علاقة لمكعبات مرق الدجاج بالإصابة بالسرطان، وذلك وفقاً للعديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية عدة.
وأوضحت الغذاء والدواء أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تسبب السرطان مجرد شائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تسبب مكعبات مرق الدجاج السرطان؟ الغذاء والدواء تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.