هل تسبب مكعبات مرق الدجاج السرطان؟ الغذاء والدواء تجيب

2020-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يتم تداوله بشأن تسبب مكعبات مرق الدجاج في الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أنه لم يثبت أي علاقة لمكعبات مرق الدجاج بالإصابة بالسرطان، وذلك وفقاً للعديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية عدة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تسبب السرطان مجرد شائعة.

