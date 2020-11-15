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فيديو.. مواطن يقود دراجة نارية يروي تفاصيل تعرضه لحادث دهس عمداً
على طريق سريع كاد يودي بحياته
متابعات الخليج 365 - الرياض
روى متابعات الخليج 365 محمد خياط وهو قائد دراجة نارية تفاصيل تعرضه لحادث تصادم متعمد من أحد قائدي المركبات على طريق سريع بالمملكة.
وقال خياط، عبر برنامج “ياهلا”: “إن قائد السيارة كان يسير في مسارين يمين ويسار ولم يلتزم بواحد فقط؛ لذلك أشار له بأن يلتزم بأحدهما”.
وأضاف متابعات الخليج 365 “لكن القائد لم يعجبه الكلام على ما يبدو، موضحًا أن القائد بعد ذلك جاء بأقصى سرعته من الخلف واصطدم به”.
وأشار متابعات الخليج 365 محمد خياط إلى أنه لولا قدرته على تفادي سقوط الدراجة بشكل كارثي، لكان تعرض لإصابات خطيرة تنهي حياته.
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