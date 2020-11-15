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تعزيز التدابير الاحترازية لأسبوعين في مستشفيات مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة على كافة المستشفيات الحكومية ضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين قادمين، للوقاية من احتمالات الموجة الثانية لفايروس كورونا.
وشملت الإجراءات تقليل نسب إشغال العمليات الجراحية الروتينية بنسبة 50% باستثناء حالات إنقاذ الحياة وحالات إنقاذ الأعضاء وحالات الأورام، وخفض العمليات الجراحية الروتينية عالية الخطورة إلى الحد الأدنى لتقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة لمدة أسبوعين.
وفي ما يتعلق بالعيادات الخارجية التقليل من الزيارات الفعلية بنسبة ٥٠٪ والتشجيع على زيارة العيادات الافتراضية مع التأكيد على التزام المديرين التنفيذيين الطبيين بالجولات اليومية للعنايات الحرجة لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول، والخروج، وDNR والتقيد بموجب تعميم إجازات الموظفين السابق بتعليق جميع طلبات الإجازات الخارجية مع التقيد بموجب تعميم الإدارة العامة لمكافحة العدوى باتباع جميع تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.
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