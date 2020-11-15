، 124 مليون مشاهدة لـ#قنوات_عين عبر اليوتيوب منذ بدء الفصل الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثاني عشر

أكدت وزارة التعليم، أن 124 مليون مشاهدة لـ#قنوات_عين عبر اليوتيوب، من بدء الفصل الدراسي الأول وحتى نهاية الأسبوع الحادي عشر.

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien.

كما نشرت الوزارة، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) و(المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات عين.

ونشرت وزارة التعليم أيضًا جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) والثالث والخامس من الأسبوع الثاني عشر، عبر قنوات "عين"، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.وزارة التعليم قنوات عين