شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يترك وظيفته ويتفرغ لزراعة الأرز بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

ترك الشاب زكي السالم وظيفته الحكومية لكي يتفرغ لزراعة الأرز الحساوي بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الشاب، أنه تعب على المنتج حتى تعاقدت معه بعض الشركات ليقوم ببيع الأرز الحساوي الذي يزرعه لهم، لافتًا إلى أنه قدم استقالته من وظيفته بعدما أصبح متمكن من عمله الجديد، وزاد الكمية إلى 80% من الإنتاج، وأخفض السعر من 45 ريالًا إلى حوالي 20 ريالًا.

وقال المواطن الشاب، أن محافظة الأحساء تتميز أن غالبيتها متوجهين بشكل كبير إلى المزارع والنخيل، حيث تجد العائلة بكاملها عدد الموظفين فيها قليل فجميع الأجيال تتوارث الزراعة، بحسب تقرير لقناة "العربية" .