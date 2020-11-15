شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أنهت أمانة العاصمة المقدسة إستعداداتها لإستقبال موسم الأمطار بإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار . أنهت أمانة العاصمة المقدسة إستعداداتها لإستقبال موسم الأمطار بإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار . وتضم شبكة الأمطار والسيول قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول 240 متر وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول 242 م ، بجانب صب الأعمال الخرسانية لعبارات " شارع الحج ، والنوارية " ، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة ، وفقاً لـ " عكاظ ". وأتمت الأمانة أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في " الشرائع والعزيزية وبحرة " بطول 9000 م وقنوات تصريف سطحي في " المسفلة والعزيزية والشوقية وجنوب مكة والعمرة والمعابدة وبحرة والشرائع بطول 8500 م ، بجانب قنوات مفتوحة وأعمال أخرى .

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