شكرا لمتابعة خبر عن المسند: زخات مطرية وسحب متفرقة على أجزاء بعض المناطق والمرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تتشكل السحب المتفرقة، اليوم الأحد، وقد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء بعض المناطق.

وأضاف أن هذا الأجواء ستسود منطقة الحدود الشمالية، وشرقي حائل، وربما حفر الباطن وما حولها والكويت،

وشملت توقعاته هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات 3 مناطق في المملكة، وهي عسير، والباحة، وجازان.