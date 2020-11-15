شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مطعم مخالف للإجراءات الوقائية بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة الطائف، اليوم الأحد، من إغلاق مطعم مخالف للإجراءات الوقائية بهدا الطائف، حيث يفتقر أدنى الأشتراطات الصحية.

وجاء ذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن الحملة التي نفذتها أمانة الطائف شملت 70 محلًا تجاريًا بدائري الهدا.