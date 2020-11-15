شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر تطورات مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتواصل أعمال مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض. تتواصل أعمال مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض. وأظهر مقطع فيديو آخر التطورات المتعلقة بهذا المشروع، وما تم إنجازه لتحسين واجهات المباني في شارع الإمام تركي بن عبد الله. الجدير بالذكر أن الأعمال الجاري تنفيذها حالياً تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من تحسين البيئة العمرانية لمنطقة قصر الحكم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. آخر تطورات مشروع تحسين واجهات المباني في منطقة قصر الحكم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.