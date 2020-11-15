شكرا لمتابعة خبر عن تطورات جديدة بقضية "نهار" ضحية استئصال الغدة التناسلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت قضية الطفل نهار الحارثي المعروف إعلامياً بضحية استئصال الغدة التناسلية تطورات جديدة كشف عنها محامي الطفل، قصي الشريف.

وكان الطفل قد فقد إحدى غدده التناسلية بعدما رفض مستشفى الملك فيصل استقباله بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل برغم مناشدة الأسرة بضرورة استقبال طفلها، على أن يحضروا الكرت الأصلي في اليوم التالي، الأمر الذى أسفر في النهاية عن تدهور حالة الطفل وفقد على إثر ذلك إحدى الغدد التناسلية.

وشهدت القضية الخاصة به قيام المحكمة قبل شهرين بإدانة طبيب وممرضة وإلزامهما بدفع 150 ألف ريال مناصفة، بينما تم تبرئة آخرين، إلا أن محامي الطفل طالب بإدخال كل من لهم علاقة بالقضية ومعاقبتهم، وإلزام وزارة الصحة بعلاج الطفل في إحدى مركز طبي متقدم، وتعويض الضحية عن الأضرار المعنوية والجسدية التي وقعت عليه، والحكم بأتعاب التقاضي.