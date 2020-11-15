شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الهلال الأحمر بعسير ينفذ مبادرة في اليوم العالمي لمرض السكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم اليوسفي (صدى):

نفذ الهلال الأحمر السعودي بعسير الكشف المجاني لمرضى السكري في الراشد مول بابها ، تزامناً مع اليوم العالمي لمرض السكري .

وتهدف الى الكشف عن اي حالات ايجابية وعلاجها مبكراً ، وتقديم الخدمات الطبية لزوار المعرض من قياس الوزن والطول وتحليل السكر ، و الدعم النفسي لمرضى السكري حيث تقوم الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية من هذا المرضى وكيفية انقاذ مريض السكري والتعامل مع المريض ‏وباشراف

كما اشتمل المعرض الى حص الجميع التسجيل في برنامج الامير نايف للاسعافات الاولية عن طريق موقع الهيئة الالكتروني للاستفادة من الدورات .