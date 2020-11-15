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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الهلال الأحمر بعسير ينفذ مبادرة في اليوم العالمي لمرض السكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ريم اليوسفي (صدى):نفذ الهلال الأحمر السعودي بعسير الكشف المجاني لمرضى السكري في الراشد مول بابها ، تزامناً مع اليوم العالمي لمرض السكري .
وتهدف الى الكشف عن اي حالات ايجابية وعلاجها مبكراً ، وتقديم الخدمات الطبية لزوار المعرض من قياس الوزن والطول وتحليل السكر ، و الدعم النفسي لمرضى السكري حيث تقوم الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية من هذا المرضى وكيفية انقاذ مريض السكري والتعامل مع المريض وباشراف
كما اشتمل المعرض الى حص الجميع التسجيل في برنامج الامير نايف للاسعافات الاولية عن طريق موقع الهيئة الالكتروني للاستفادة من الدورات .
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