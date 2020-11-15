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نشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أمس (السبت)، مقطع فيديو يوثّق تقديم أحد الطلاب في مدرسة مقنا الابتدائية التعازي لمعلمه في وفاة والدته. وأظهر المقطع الطالب عمر الفواز أثناء إرساله رسالة صوتية لمعلمه أحمد الشامان عبر الهاتف بطلب من والده، قال فيها: “أحسن الله عزاك يا أستاذ أحمد، الله يرحم والدتك”. من جانبه، ثمّن مدير التعليم بالمنطقة، إبراهيم العمري، مشاركة الطالب وولي أمره في عزاء المعلم، مشيراً إلى ضرورة غرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب وترسيخها في النشء. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر في جانب من غرس القيم النبيلة.. طالب يقدم التعازي لمعلمه عبر الهاتف بتبوك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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