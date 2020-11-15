الأمن العام: بلّغوا عن شركات الفوركس غير المرخصة

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أكد الأمن العام أن شركات الفوركس غير المرخصة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا.

وأشار إلى أن هذه الشركات تروج لنفسها من خلال إعلانات مدفوعة، مطالبا بالحذر منها والتبليغ عنها.

يُذكر أن هناك لجنة دائمة منذ 2018 تضم عدة جهات مهمتها التوعية والتحذير من نشاط الفوركس.

Source akhbaar24.argaam

