فيديو.. مطاردة وقيادة بتهور بين مركبتين على طريق سريع بالرياض

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أظهر مقطع فيديو مطاردة بين سيارتين وانيت وهوندا اكورد على طريق سريع في الرياض.
وبحسب الفيديو فإن السيارتين كانتا تسيران بسرعة عالية في الطريق، ومن ثم قام قائد الهوندا باعتراض الوانيت لمنعها من السير، وتوقفا معا في منتصف الطريق.
وعرّض السائقان المتهوران مرتادي الطريق للخطر، من خلال سرعتهما العالية وتنقلهما بين المسارات دون الالتزام بوجود المسافة الآمنة للتنقل.
Source akhbaar24.argaam
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