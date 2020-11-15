سعوديات يتولين تشغيل مصانع ثاني أكبر مدينة صناعية في الرياض (فيديو)

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تتولى أكثر من 100 فتاة سعودية تشغيل خطوط الإنتاج لأكبر المصانع الطبية والمواد الغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والتي تُعد ثاني أكبر مدينة صناعية في الرياض.

وأوضحت إحدى العاملات، في حديثها لقناة العربية أمس (السبت)، أن أعمالهن تتنوع ما بين التغليف والكشف عن جودة المنتج والفرز.

وأضافت أن كل منتج له معايير معينة يحرصن على التأكد من تطبيقها، إلى جانب تحقيق معدل الإنتاج اليومي المحدد من الإدارة المختصة.

وأشارت إلى أن العاملات لديهن تخصصات مختلفة؛ ما بين إدارة الإنتاج وتشغيل الآلات التي تقوم بأعمال نقل المنتجات إلى المخازن.

Source akhbaar24.argaam

