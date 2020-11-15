“الحصيني”: حالتان ممطرتان بالمملكة الأسبوع المقبل.. وتأثر الأجواء بالرطوبة

︎ :

.



توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثر أجواء المملكة بحالتين ممطرتين، بحيث تكون الأولى الأسبوع المقبل والأخرى تليها.

وقال الحصيني، إن التوقعات الحالية تُشير إلى تشكل حالة مدارية في بحر العرب، يُصاحبها تأثير غير مباشر على أجواء المملكة بضخ الرطوبة.

ونوه إلى أن ذلك يتزامن مع دخول منخفض أصله قطبي وانخفاض في الحرارة أيضاً.

Source akhbaar24.argaam

