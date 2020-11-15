تحديد ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.
وتشدد هذه الضوابط على أن تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة.
كما أن من الضوابط تغطية شعر الرأس، إضافة إلى أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة (المكياج) خفيفة.
Source almnatiq
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