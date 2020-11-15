الهلال الأحمر بجدة يشارك في اليوم العالمي لمرض السكري

أقيم ركن تثقيفي لفريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي في عزيز مول بجدة تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري وبحضور مدير إدارة التطوع بمنطقة مكة المكرمة هناء الشمراني.

تم خلال الركن التوعوي إجراء الكشف الطبي على الزوار وتقديم الهدايا والدعم النفسي لمرضى السكري.

وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أبو زيد أن تفعيل اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر؛ حيث تقوم فيه الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية بهذا المرض وأهميتها في إنقاذ المرضى وتخصيص محاضرات عن كيفية التعامل مع مرض السكري.

وحث أبوزيد الجميع التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات.