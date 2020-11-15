متحدث الصحة يتطرق للأوضاع العالمية والموجة الثانية
كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والموجة الثانية والتحليل البياني للحالات الحرجة، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أحمد قطان، إجراءات ترخيص العقارات لإسكانات العمالة، والتذكير بأهمية الاشتراطات الصحية في إسكان العمالة، ومواعيد تطبيق المخالفات، وإحصاءات العمل الميداني.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مؤتمر كورونا.. «الشؤون البلدية» توضح مواعيد تطبيق المُخالفات للاشتراطات بإسكان العمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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