شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته لهطول الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وتوقع الحصيني، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات برد، من اليوم الأحد إلى صباح الأثنين، على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وحائل، والجوف، وجنوب مكة.

كما توقع رياحًا متوسطة لقوية على أجزاء من القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل والشمالية، وغرب الرياض.