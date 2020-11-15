شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: تشكيك تركي الحمد في صحيح البخاري إساءة لنبينا أكثر من الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تشكيك أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، في صحيح البخاري.
وقال ابن مساعد مخاطبا الحمد: " قولك أن صحيح البخاري يتناقض تمامًا مع القرآن رأي شديد التطرف " .
وأضاف: " جل علماء المسلمين والمختصين في علم الحديث يرونه أصح كتب الحديث، وقليل منهم فقط انتقد سند بعض الأحاديث ولو ألغينا كما تطلب كتابه الذي يحوي صحيح أحاديث النبي ﷺ وسنته لأسأنا لنبينا ولسنتّه أكثر من الرسوم " .
وكان الحمد قد أثار الجدل بقوله: " قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري " .
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