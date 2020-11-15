شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: في انتظار نهاية الأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، تحمسه وإنتظاره لنهاية الأسبوع الحالي. أعلن الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، تحمسه وإنتظاره لنهاية الأسبوع الحالي. وأوضح الجهني، أن جبهة هوائية باردة ستشهدها المملكة، قائلا:" كسير ساحلي يظهر في أخر التحديثات المناخية وحالة مدارية تدفع برطوبتها داخل الجزيرة العربية ". وأشار إلى أن النماذج المناخية تلمّح لفترة " جميلة خلال الثلث الأخير من نوفمبر " على حد قوله.

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