وزير الصحة يوجه نصائح مهمة للوقاية من مرض السكري

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وجه د. توفيق الربيعة، وزير الصحة، اليوم السبت، نصائح مهمة للوقاية من مرض السكري أو لتفادي مضاعفاته.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لضمان سلامتك من مرض السكري بمشيئة الله (أو تقليل آثاره لو كنت مصابًا به) احرص على الغذاء الصحي.

كما نصح وزير الصحة توفيق الربيعة بممارسة المشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

ما هو مرض السكري؟

يذكر أن داء السكري يشير إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز).

والجلوكوز أساسي لصحة المرء؛ لأنه مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. إنه أيضًا مصدر الطاقة الرئيسي للمخ.

السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع. ولكن بغض النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر في دمك. وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن داء السكري من النوع الأول وداء السكري من النوع الثاني. تشمل حالات داء السكري التي يمكن الشفاء منها، مقدمات السكري- عندما تكون مستويات السكر في دمك أعلى من المعتاد، ولكن ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها كداء السكري- ومرض السكري الحملي، الذي يحدث أثناء الحمل ولكن قد يُشفى منه بعد الولادة.

أعراض مرض السكري:

تختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم. بعض الأشخاص، خاصة المصابين بمقدمات داء السكري أو داء السكري من النوع الثاني، قد لا يعانون من الأعراض في البداية. في داء السكري من النوع الأول، تميل الأعراض إلى الظهور بسرعة وتكون أكثر حدة.

بعض علامات وأعراض داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني هي:

زيادة العطش

كثرة التبوُّل

الجوع الشديد

فُقدان الوَزن غير المُبرَّر

وجود الكيتونات في البول (الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون التي تحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الإنسولين المتاح)

الإرهاق

التهيُّج

تَغَيُّم الرؤية

القروح بطيئة الشفاء

الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية

Source almowaten

