لهذه الأسباب مرضى “السكري” ينصحون بحماية أعينهم

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أطلقت الجمعية السعودية لطب العيون ومجموعة الشبكية السعودية عبر حساباتها، الحملة التوعوية الصحية تحت شعار (إحم عائلتك من داء السكري ومضاعفاته)، إذ شددت الحملة على ضرورة الوقاية من الإصابة بمضاعفات مرض اعتلال الشبكية الذي يشيع الإصابة به لدى مرضى السكري.

أسباب خطورة مضاعفات

وعن أسباب خطورة مضاعفات مرض السكري على العين، يقول الدكتور حسن الذيبي كبير استشاريين أكاديمي طب وجراحة الشبكية ورئيس الجمعية السعودية للشبكية وهي إحدى المجموعات التخصصية التابعة للجمعية السعودية لطب العيون، أن الوقاية والعلاج لاعتلال الشبكية السكري تكمنان في معرفة إن داء السكري من الأمراض المزمنة ذات التشعبات المتعددة والذي تؤثر مضاعفاته على أجهزة الجسم المختلفة و يعتمد علاجه بالدرجة الأولى على ضبط نسبة السكر ومعدلاته في الدم. وتعتبر العين جزءاً لا يتجزأ من أعضاء الجسم التي تتأثر بداء السكري المزمن ومعالجة اعتلالها يعتمد على معالجة المرض بشكل عام.

اعتلال الشبكية السكري

وبين أن الإصابة بمرض السكري مع عدم اتباع القواعد الطبية اللازمة للعلاج والتعامل مع هذا المرض والذي يعتبر مرض العصر، إذ يؤدي إلى تطور وتسارع مراحل اعتلال الشبكية السكري مع الوقت، وبأعراض غير ملموسة لدى المرضى، إلى مراحل متقدمة يصعب علاجها وتكون سببا ضعف الرؤية أو فقدانها .

الأوعية الدموية المغذية

ويضيف الدكتور حسن الذيبي بأن اعتلال الشبكية السكري هو مرض يصيب ويؤثر على الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين، نتيجة للارتفاع المستمر والمزمن لمعدل السكر في الدم مما يؤدي الى اضطراب واعتلال في بنية هذه الأوعية ونفاذيتها، مما يسبب زيادة في تسرب وارتشاح السوائل بالمركز البصري (البقعة الصفراء) بالإضافة إلى قصور في التروية الدموية لأنسجة الشبكية، مع نمو أوعية دموية غير طبيعية قابلة للنزيف. وقد يصاحبه أيضا تكوين ألياف غير طبيعية، تؤدي إلي انفصال بالشبكية، مع حدوث نزيف متكرر بالجسم الزجاجي لاحقا مما يؤدي إلى ضعف بالإبصار أو فقدانه بشكل نهائي في كثير من الحالات .

ضبط معدل السكر

ويلفت د.الذيبي، إلى أن علاج إعتلال الشبكية السكري ومضاعفاته على العين يرتكز على منع وقوع هذه المضاعفات، وذلك باستخدام العلاج السليم لضبط معدل السكر بالدم والحمية الغذائية المناسبة، مع تخفيف الوزن ومزاولة الرياضة.

وكذلك علاج الأمراض الأخرى التي قد تصاحب مرض السكري، مثل ارتفاع ضغط الدم ونسبة الدهون بالجسم ، أما فيما يخص اعتلال الشبكية، فينصح مرضى السكري بالكشف على العين منذ بداية التشخيص بالمرض، ثم متابعة فحص الشبكية لدى أطباء العيون بشكل دوري، والذي يعتمد في مدده على نوعية ومرحلة الاعتلال الشبكي، فكلما كان الاعتلال متقدما تقصر المدة بين الزيارات حتى يتم متابعة الاعتلال عن كثب، وتحديد مدى حاجة المريض إلى العلاج ، إذ يعتمد الفحص على توسيع حدقة ( بؤبؤ ) العين بالأدوية “القطرات”وفحص قاع الشبكية بشكل دقيق. وقد يخضع المريض لعدة فحوصات عينية، من ضمنها التصوير الطبقي للمركز البصري، لكشف الترشيحات والترسبات الدهنية أو تصوير الشبكية بصبغة الفلورسين لتحديد فاعلية الدورة الدموية في المركز البصري وتحديد الأماكن التي قد تحتاج إلى العلاج بالليزر.

حقن الأدوية المثبطة

وحول العلاج أختتم بقوله: العلاج الحديث لاعتلال الشبكية السكري، يعتمد على حقن الأدوية المثبطة للرشح بالمركز البصري، ونمو الأوعية الدموية التكاثرية غير الطبيعية داخل العين، أو استخدام كوي الشبكية بالليزر ، وفي الحالات المتقدمة يكون العلاج بعمل جراحي دقيق يتم فيه استئصال الجسم الزجاجى بهدف إزالة النزيف المتكون داخل الجسم الزجاجي الجيلاتيني أو علاج الشبكية المنفصلة لإعادتها للمكان الطبيعي، مع استخدام الليزر داخل العين ودعمها بغاز طبي أو زيت السيليكون، لكى تواصل الشبكية أداء وظيفتها ونقل صورة ما يحدث حول الإنسان إلى الدماغ ، والأهم هو منع حدوث المضاعفات الناتجة عن مرض السكري المزمن، ومايصاحبه من اعتلال بالشبكية، والذي قد يؤدي مع عدم الاهتمام إلى ضعف شديد بالبصر أو العمى الكامل في بعض الحالات، وذلك باتباع النصائح والتعليمات الطبية في هذا المجال، والحرص الدقيق علي المحافظة علي معدلات سكر الدم بقدر الإمكان في المستوى والمعدل الطبيعي، والذي لا يعتبر مستحيلا مع الإرادة و طالما كان الإنسان حريصا على نفسه ويتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث المضاعفات.

دور أعضاء الجمعية

ومن جانبه نوه الدكتور سعد مصلح الشمراني استشاري طب العيون ورئيس لجنة التوعية الصحية بالجمعية السعودية لطب العيون، بتعزيز دور أعضاء الجمعية في هذه المناسبة وذلك ضمن أدوار الجمعية في توعية المجتمع وتثقيفه بأهم أمراض العيون وطرق الوقاية منها كما ترحب الجمعية بتقديم الاستشارات، عبر حساباتها بالشبكة العنكبوتية.

Source almowaten

