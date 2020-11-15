الفواكه الطازجة أفضل من المجففة.. لهذه الأسباب

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قد تستخدم ربات البيوت الفواكه المجففة في إعداد بعض الحلويات والكيكات وحلى كأس الشغف، ولكن هل تعتبر الفواكه المجففة صحية من حيث القيمة الغذائية واستفادة الجسم من الفيتامينات.

الطازجة أفضل صحيًّا:

تقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي لـ”المواطن“: بعض ربات البيوت يستخدمن الفواكه المجففة في إعداد بعض أنواع الحلويات التي تؤكل في حينها، ولكن الأفضل صحيًّا هو وضع قطع الفواكه الطازجة حسب العناصر الموجودة على أن تؤكل في نفس اليوم لأن قابلية تعرضها للفساد تكون أعلى من الفواكه المجففة، فإن كانت وجبة الحلوى سيتم تناولها في اليوم نفسه فيمكن استخدام الفواكه الطازجة.

التجفيف في المصانع:

وحول الفواكه المجففة قالت: استخدام الفواكه المجففة قد يكون واضحًا مع المكسرات أكثر، فالفواكه المجففة هي أساسًا فاكهة طازجة تحتوي على كمية من الماء أو السائل الذي بداخلها ولكن يتم إزالة معظم محتوى الماء، من خلال اتباع أساليب التجفيف في المصانع المخصصة، فخلال عملية إزالة الماء من الفاكهة الطازجة تتقلص الثمرة خلال هذه العملية لتصبح مجففة وصغيرة.

وجبة خفيفة للضيافة:

وبينت أن الفواكه المجففة تمتاز بأنه يمكن الحفاظ عليها لفترة أطول، ويستخدمها الكثيرون كوجبة خفيفة عند الضيافة وفي الرحلات الطويلة مهما كانت الأجواء، إذ تكون مغلقة في أكياس محفوظة.

الألياف ومضادات الأكسدة:

وأكدت الدكتورة البيشي، أن الفواكه المجففة غنية بالمواد الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مغذية جدًّا، إذ إن تناول الفواكه المجففة يساعد على تغطية احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن، مع وجود بعض الاستثناءات، فتجفيف الفواكه يخفض نسبة فيتامين “سي” الموجودة في الفواكه، لذا فإنه في حال توفر الفواكه الطازجة فإنها أفضل للجسم.

Source almowaten

