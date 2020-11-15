4 أعراض غير شهيرة قد تدل على الإصابة بـ”كورونا”

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كشف تقرير حديث، عن وجود علامات أخرى غير السعال وفقدان حاستي الشم والتذوق، تُنذر بالإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد.

وتتضمن تلك العلامات:

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1- ألم بالمعدة

تعرض بعض مصابي “كورونا” بآلام في المعدة قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة، وهو ما تطور عند عدد منهم إلى معاناة من إسهال.

2ـ التهابات العين

يعد الشعور بالتهاب في العين علامة أخرى محتملة على الإصابة بالفيروس، لأن المرض قد يدخل عن طريق العين مثل الأنف والحنجرة.

3. ضبابية الدماغ

سجلت معاناة بعض مرضى “كورونا” من ضبابية الدماغ المعروفة باسم “التعب العقلي”، الأمر الذي يؤكد أن هذا العارض مؤشر آخر على الإصابة بالمرض.

4. التعب

تخطت نسبة من شعروا بالإرهاب والتعب قبل اكتشاف إصابتهم بـ”كورونا” الـ 44%، وهو ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات بعد ذلك.

Source akhbaar24.argaam

