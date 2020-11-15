مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يعلن 57 وظيفة للرجال والنساء

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يعلن برنامج مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر عن فتح باب التقديم لشغل (57) وظيفة على بند التشغيل للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

– استشاري أطفال (عدد 2 – للرجال والنساء)

– استشاري جراحة السمنة (عدد 1 – للرجال والنساء)

– استشاري أنف وأذن (عدد 1 – للرجال والنساء)

– استشاري قسطرة القلب (عدد 1 – للرجال والنساء)

– نائب عناية مركزة (عدد 1 – للرجال والنساء)

– نائب جراحة مخ وأعصاب (عدد 1 – للرجال والنساء)

– مقيم باطنية (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مقيم طب أسرة ومجتمع (عدد 1 – للرجال والنساء)

– مقيم أطفال (عدد 3 – للرجال والنساء)

– مقيم طوارئ (عدد 1 – للرجال والنساء)

– مقيم نساء وولادة (عدد 1 – للرجال والنساء)

– صيدلي (عدد 1 – للرجال والنساء)

– فني صيدلة (عدد 2 – للرجال والنساء)

– مساعد طبيب أسنان (عدد 1 – للرجال والنساء)

– أخصائي تركيبات أسنان (عدد 1 – للرجال والنساء)

– أخصائي أشعة (عدد 1 – للرجال والنساء)

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 2 – للرجال والنساء)

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 1 – للرجال والنساء)

– فني علاج تنفسي (عدد 1 – للرجال والنساء)

– فني تعقيم (عدد 1 – للرجال والنساء)

– فني أشعة (عدد 1 – للرجال والنساء)

– مديرة إدارة التمريض (عدد 1 – للنساء)

– مشرفة تمريض (عدد 2 – للنساء)

– معلمة إكلينيكية (عدد 1 – للنساء)

– قابلة قانونية (عدد 1 – للنساء)

– ممرضة أطفال (عدد 1 – للنساء)

– ممرضة مناظير جراحية (عدد 1 – للنساء)

– ممرض/ممرضة عناية مركزة (عدد 3 – للرجال والنساء)

– ممرضة تنويم نساء (عدد 2 – للنساء)

– ممرض/ممرضة طوارئ (عدد 2 – للرجال والنساء)

– ممرض/ممرضة تنويم رجال (عدد 4 – للرجال والنساء)

– ممرضة حديثي الولادة (عدد 4 – للنساء)

– ممرضة عيادات خارجية (عدد 5 – للنساء)

– ممرض/ممرضة عمليات (عدد 2 – للرجال والنساء)

– سكرتيرة طبية (عدد 1 – للنساء)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– أن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.

– إرفاق تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجتياز ما تقرره إدارة المستشفى من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

– التقديم على وظيفة واحدة فقط.

– لن يقبل الطلب غير المكتمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2OzKdKI في موعد أقصاه الخميس 1442/4/11هـ (الموافق 2020/11/26م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

