مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يعلن 57 وظيفة للرجال والنساء

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يعلن برنامج مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر عن فتح باب التقديم لشغل (57) وظيفة على بند التشغيل للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– استشاري أطفال (عدد 2 – للرجال والنساء)
– استشاري جراحة السمنة (عدد 1 – للرجال والنساء)
– استشاري أنف وأذن (عدد 1 – للرجال والنساء)
– استشاري قسطرة القلب (عدد 1 – للرجال والنساء)
– نائب عناية مركزة (عدد 1 – للرجال والنساء)
– نائب جراحة مخ وأعصاب (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مقيم باطنية (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مقيم طب أسرة ومجتمع (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مقيم أطفال (عدد 3 – للرجال والنساء)
– مقيم طوارئ (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مقيم نساء وولادة (عدد 1 – للرجال والنساء)
– صيدلي (عدد 1 – للرجال والنساء)
– فني صيدلة (عدد 2 – للرجال والنساء)
– مساعد طبيب أسنان (عدد 1 – للرجال والنساء)
– أخصائي تركيبات أسنان (عدد 1 – للرجال والنساء)
– أخصائي أشعة (عدد 1 – للرجال والنساء)
– أخصائي علاج طبيعي (عدد 2 – للرجال والنساء)
– أخصائي علاج تنفسي (عدد 1 – للرجال والنساء)
– فني علاج تنفسي (عدد 1 – للرجال والنساء)
– فني تعقيم (عدد 1 – للرجال والنساء)
– فني أشعة (عدد 1 – للرجال والنساء)
– مديرة إدارة التمريض (عدد 1 – للنساء)
– مشرفة تمريض (عدد 2 – للنساء)
– معلمة إكلينيكية (عدد 1 – للنساء)
– قابلة قانونية (عدد 1 – للنساء)
– ممرضة أطفال (عدد 1 – للنساء)
– ممرضة مناظير جراحية (عدد 1 – للنساء)
– ممرض/ممرضة عناية مركزة (عدد 3 – للرجال والنساء)
– ممرضة تنويم نساء (عدد 2 – للنساء)
– ممرض/ممرضة طوارئ (عدد 2 – للرجال والنساء)
– ممرض/ممرضة تنويم رجال (عدد 4 – للرجال والنساء)
– ممرضة حديثي الولادة (عدد 4 – للنساء)
– ممرضة عيادات خارجية (عدد 5 – للنساء)
– ممرض/ممرضة عمليات (عدد 2 – للرجال والنساء)
– سكرتيرة طبية (عدد 1 – للنساء)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.
– أن يكون لائقاً طبياً للقيام بمهام العمل.
– إرفاق تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– إجتياز ما تقرره إدارة المستشفى من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.
– التقديم على وظيفة واحدة فقط.
– لن يقبل الطلب غير المكتمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2OzKdKI في موعد أقصاه الخميس 1442/4/11هـ (الموافق 2020/11/26م).
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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