الشركة السعودية لتقنية المعلومات تعلن توفر وظيفة إداري قاعدة بيانات

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تعلن الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) بالرياض عن توفر وظيفة بمسمى إداري قاعدة بيانات (Database Administrator) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في (علوم الحاسب، نظم معلومات الحاسب، هندسة البرمجيات).

– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال مشابه.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الوصف الوظيفي:

مسؤول عن عزل قاعدة بيانات أوراكل وترقيتها ومراقبتها وكذلك (Microsoft SQL Server)، بالإضافة لإدارة وتكوين جميع خدمات وقواعد البيانات وكذلك النسخ الاحتياطي والاستعادة ومراقبة الخوادم واستكشاف الأخطاء واصلاحها.

المزايا:

– راتب شهري مميز.

– بدل تعليم لأبناء الموظف حسب سياسة الشركة.

– تأمين طبي للموظف وأفراد عائلته والوالدين.

– علاوة سنوية.

– فرص تدريبية وتطويرية.

نبذة عن الشركة:

الشركة السعودية لتقنية المعلومات شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تم تأسيسها لتوفير خدمات وحلول رقمية وسيبرانية بأيد وطنية خبيرة في مجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني لتسهم في إثراء المحتوى المحلي، وتتركز أعمال الشركة في تأمين البنية الإلكترونية الأمنية لمختلف المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص مع تقديم أحدث الخدمات الاحترافية لأمن المعلومات وحلولها وتطوير البرمجيات وعلم البيانات وتحليل البيانات الضخمة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/3kvCKHe

Source wadhefa

