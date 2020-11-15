واتساب تختبر ميزة القراءة لاحقًا لمنع الإزعاج

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تختبر خدمة التراسل الفوري واتساب حاليًا – في نسخة نظام أندرويد من تطبيقها – تغييرًا جديدًا يُحلّ ميزة (القراءة لاحقًا) Read Later محل ميزة (الدردشات المؤرشفة) Archived Chats الحالية.

ونشر موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة واتساب – لقطات للشاشة لميزة (القراءة لاحقًا) التي تُختبر في الوقت الحالي.

وقال الموقع: إن ميزة (القراءة لاحقًا) هي نسخة محسنة من ميزة (الدردشات المؤرشفة) الحالية، ولكن الاختلاف سيكون في أنه لن يأتي أي إشعارات عند ورود رسالة من دردشات مؤرشفة. وبإلغاء أرشفة الدردشات، فإن العملية ستُعكس.

وأضاف WABetaInfo أن المستخدم سوف يجد؛ عند تفعيل الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق واتساب، قسمًا جديدًا أعلى قائمة المحادثات باسم (القراءة لاحقًا).

وأوضح الموقع أنه بفتح قسم (القراءة لاحقًا)، سيرى المستخدم شرحًا للميزة، حيث تقول واتساب: “لتقليل المقاطعات، ستظل الدردشات التي تصلها رسائل جديدة هنا، ولن تتلقى أي إشعارات”.

يُشار إلى أن ميزة (القراءة لاحقًا) تتكامل مع ميزة أخرى تعمل واتساب على اختبارها حاليًا، وهي (وضع الإجازة) Vacation Mode التي ستعمل على إبقاء المحادثات التي تم تجاهلها مؤرشفة ومخفية من العرض حتى إن تلقّى المستخدم رسالة جديدة. وفي السابق كان تطبيق واتساب – عند أرشفة دردشة ما – يعمل على إلغاء الأرشفة تلقائيًا بمجرد استلام رسالة جديدة من تلك الدردشة.

بفضل ميزة (وضع الإجازة) ستتغير الأمور قريبًا بالنسبة للدردشات المؤرشفة، فعندما تُفعّل الميزة من إعدادات إشعارات واتساب، لن تُلغى الدردشات المؤرشفة، ويُعتقد أن هذه الميزة ستكون مفيدة لجميع للمجموعات العائلية – أو غيرها – المزعجة التي قد يُضاف إليها المستخدم بدون موافقته.

وفي خبر يتعلق بخدمة واتساب، فقد بدأت الخدمة قبل أيام بإطلاق زر التسوق، الذي يسمح للمستخدم بالذهاب إلى قائمة المنتجات التي يوفرها النشاط التجاري.

ويتيح الزر الجديد من واتساب للشركات بيع المنتجات داخل التطبيق مباشرةً عبر (متاجر فيسبوك) Facebook Shops، وهو متجر إلكتروني أطلقته فيسبوك في شهر أيار/ مايو الماضي لتقديم تجربة للتسوق موحدة عبر تطبيقات فيسبوك.

ولا تزال الميزة متاحة بصورتها التجريبية، ولا معلومات عن موعد إطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن يمكن للراغبين في تجربتها الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا.

Source aitnews

