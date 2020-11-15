تتكامل خدمة جوجل شات الآن مع التقويم مع خيار تثبيت المحادثات

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عندما يتعلق الأمر بخدمة جوجل شات “Google Chat”، فهي تتعامل ببطأ مع الميزات الأساسية، ومع ذلك، من الضروري متابعة كل ما هو جديد فيها، حيث الآن، سيتمكن المستخدمون من تثبيت سلاسل الدردشة في الجزء العلوي من عرض الجيميل “Gmail” الخاص بهم، كذلك جدولة أحداث تقويم جوجل مباشرةً من التطبيق.

وللقيام بالأخير، عليك ملاحظة رمز التقويم الجديد أسفل شريط النص الخاص بالتطبيق، على أن يتم نقل حملة الهواتف إلى تطبيق التقويم، أما على سطح المكتب، ستظهر الصياغة الجديدة على الجانب الأيمن من النافذة.

أما فيما يتعلق بميزة التثبيت “Pin”، فكل ما عليك فعله هو النقر على الدردشة وتحديد زر Pin الجديد، أخيرًا، أشارت جوجل بأن تكامل خدمة شات مع التقويم، سيكون جاهزًا لجميع المستخدمين خلال أسبوعين، بينما تستغرق ميزة الثبيت ثلاثة أيام.

Source tech-wd

