السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 208 إصابات جديدة بكورونا



سيئول 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,546.

// انتهى //

06:58ت م

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سيئول 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واستجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 لليوم الثاني على التوالي.وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,546.// انتهى //06:58ت م0004

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