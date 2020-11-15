شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شبان يتجمهرون حول فتاة ويسخرون من لون شعرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت فتاة في أحد شوارع المملكة، وقد تجمهر حولها عشرات الشباب، ساخرين منها.

وأظهر المقطع، تزاحم الشباب حول الفتاة، وتنمرهم على لون شعرها، فيما يطالب أحد المتواجدين بالإنسحاب من حولها وتركها.

وأثار المقطع غضب متداوليه، وسط مطالبات بالتحقيق فيه وكشف ملابساته ومعاقبة المتورطين فيه.