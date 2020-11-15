وفقًا لإحصائيات التعليم حول عدد الزيارات.. تعرف على مدى التزام الطلاب والمعلمين في منصة «مدرستي»

تستمر العملية التعليمية عن بعد، عبر منصة «مدرستي» التعليمية وقنوات عين. وتوضح وزارة التعليم إحصائيات كليهما وأرقامهما، منذ بدء العام الدراسي الجديد 1442/2021، حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من التعلم عن بُعد.

وحددت الوزارة بالأرقام عدد زيارات رابط المنصة التعليمية، ومرات دخول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس إليها، في المدارس الحكومية والأهلية، وعدد الدروس الافتراضية، وعدد الواجبات المنشأة من خلالها، كما حددت عدد ساعات العمل بسلسلة قنوات عين، وأوقات الذروة في متابعة الشروحات عبر التلفزيون وعبر يوتيوب.

وجاءت إحصائيات منصة مدرستي، كالتالي:

– عدد مرات زيارة رابط المنصة: 292 مليون زيارة للتعليمين الأهلي والحكومي.

– عدد الطلاب والطالبات: 4862118 بالتعليم الحكومي و178068 بالتعليم الأهلي.

– المعلمون والمعلمات: 402468 بالمدارس الحكومية و13585 بالمدارس الأهلية.

– قادة المدارس: 18105 بالتعليم الحكومي و1417 بالتعليم الأهلي.

– عدد الدروس الافتراضية: 56525584 درسًا.

– عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات: 11849926 واجبًا مُنشأً.

– عدد الاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات: 681844 اختبارًا منشأ.

– عدد الاستفسارات المرسلة إلى غرف المعلمين: 8815066 استفسارًا.

وهي الأرقام التي تؤكد نجاح المملكة في إدارة عملية التعليم عن بعد، والتزام جميع الأفراد في العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، بالمتابعة والتواصل في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

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