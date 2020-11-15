وزير الصحة يقدم روشتة شديدة السهولة للوقاية من مرض السكري.. وتخفيف آثاره للمصابين

عبر تويتر
قدَّم الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، روشتة شديدة السهولة والبساطة لتجنُّب الإصابة بمرض السكري، تتمثل في الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.
وغرَّد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «لضمان سلامتك من مرض السكري بمشيئة الله (أو تقليل آثاره لو كنت مصابًا به) احرص على الغذاء الصحي، ومارس المشي السريع لمدة نصف ساعة على الأقل 5 أيام في الأسبوع».
وبمناسبة «اليوم العالمي للسكري»، بثت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، إحصائيات هامة لحماية الأسر السعودية من مخاطر هذا المرض، حفاظًا على مستقبل المملكة وشبابها الدائم.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، ذكرت الوزارة أنه وفقًا لتصنيفات منظمة الحصة العالمية، تحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط والسابعة عالميًّا من حيث انتشار داء السكري.
وقالت: «يُقدر إصابة 7 ملايين بالمرض، و3 ملايين آخرين يعانون من مرحلة ما قبل السكري»، لافتةً إلى أن هذا الداء زاد بمقدار 10 أضعاف في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، كما تجاوز عدد الأطفال المصابين بمرض (t1dm) علامة نصف المليون لأول مرة في عام 2015».
وأفادت الوزارة بأن ميزانية الرعاية الصحية في السعودية في عام 2014 بلغت 180 مليار ريال، وما يقرب من 25 مليارًا كانت تستخدم حصريًّا لإدارة مرض السكري.
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