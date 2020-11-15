السعودية اليوم / التوغو تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 28 ربيع الأول 1442 ه ـالموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت التوغو 22 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ألفين و 602 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 66 حالة وفاة.

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02:51ت م

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لومي 28 ربيع الأول 1442 ه ـالموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت التوغو 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ألفين و 602 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 66 حالة وفاة.// انتهى //02:51ت م0153

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