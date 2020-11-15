السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 948 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة.

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02:06ت م

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نواكشوط 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 948 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة.// انتهى //02:06ت م0151

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