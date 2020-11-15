

تبوك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

شرعت أمانة منطقة تبوك بتركيب مقاعد مخصصة للمتنزهين "الاستراحة الرقمية" كنموذج أولي بحديقة الملك عبد العزيز الواقعة على طريق الملك فهد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة تبوك أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام، وتعمل على الطاقة الشمسية من خلال لوح شمسي سعته 100 واط مدعمة بتقنية "Wifi" و4 مداخل "USB" لشحن الأجهزة الذكية، وساعة رقمية مقاس (20 سم - 35 سم) تعطي معلومات عن توقيت الساعة والتاريخ واليوم ودرجة الحرارة.

وتحتوي هذه المقاعد على سماعة لآذان الصلوات الخمس، حيث بُرمجت حسب التوقيت المحلي للمنطقة، وتزويدها بإنارة تعمل بتقنية "LED" مصنوعة من الحديد، و 9 شرائح خشب من الأعلى، و 5 شرائح خشب لمنطقة الجلوس مقاومة للماء والأتربة.

وتسعى أمانة منطقة تبوك لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمنطقة ، وتوزيعها في مواقع حيوية بمدن ومحافظات تبوك.

// انتهى //

23:30ت م

0134





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تشرع في تركيب "الكراسي الذكية" في الحدائق والأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.