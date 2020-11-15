تفاصيل ضبط اليمن سفينة ببحارة إيرانيين ومواد مخدرة

الأحد 15 نوفمبر 2020

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، مساء الجمعة، أنها تمكنت وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة المهرة شرق البلاد، من ضبط سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة.



في التفاصيل، أفادت المعلومات أنه تم ضبط السفينة التي تحمل طناً من المخدرات بالتعاون مع قوات التحالف، قبالة سواحل مدينة الغيضة عاصمة المحافظة الشرقية الحدودية مع سلطنة عمان، قبل اقتيادها إلى ميناء "نشطون" المجاور.

ووفق مصدر أمني، فإن شحنة الممنوعات التي حملتها السفينة، شملت "نحو 730 كيلوغراماً من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إضافة إلى 216 كيلو غراماً من الحبوب المخدر نوع كريستال مختلفة الأنواع".

بدورها، باشرت الأجهزة الأمنية على الفور التحقيق مع المتهمين، لمعرفة وجهتهم والجهات المرتبطة بهم، وذلك، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة.

كما قدرت السلطات المحلية بمحافظة المهرة، القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 6.600.000 دولار، وذلك بحسب بيان نشره مركز المهرة الإعلامي.

يشار إلى أن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، كان كشف في دراسة بحثية أعدها استناداً لمعلومات من عناصر استخباراتية أميركية، عن طريقة جديدة تتبعها إيران لتهريب الأسلحة وأجزاء تصنيع الصواريخ والمدربين والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، عبر تعاونها مع تجار المخدرات في كولومبيا.

وقالت الدراسة، إن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تعاونت مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج "كارتيلات" ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.

أما الكارتيلات" فهي غواصات صغيرة محلية الصنع يستخدمها التجار الكولومبيون لتهريب المخدرات إلى المكسيك.