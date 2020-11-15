، "إسلامية جازان" تختتم برنامج مكانة السنة عبر قنوات البث المباشر بمشاركة أكثر من 20 ألف مستفيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر محاضرات وندوات علمية لبيان مكانة السنة والواجب تجاه النبي الكريم

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان يوم أمس الأول برنامج مكانة السنة والذي تم تنفيذه بمحاضرات وندوات علمية لتبيان مكانة السنة والواجب تجاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبيان المنهج الشرعي تجاه المستهزئين والمسيئين للنبي الكريم.

وشهد البرنامج طوال مدة انعقاده محاضرات وندوات علمية قدمها نخبة من الدعاة والمشايخ الفضلاء في المساجد وعبر البث المباشر، واستفاد منها أكثر من عشرين ألف متابع، وتناولت الموضوعات التالية: مكانة السنة بالشرعية، وهدي الرسول في التعامل مع غير المسلمين، هدي النبي في التعامل مع الناس، أتباع السنة على فهم السلف الصالح، تبصرة الأمة بلزوم الكتاب والسنة، ومشاقة النبي وعواقبها، من علامات محبة النبي - صلى الله عليه وسلم.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن البرنامج شهد إقامة مجموعة من المحاضرات والندوات العلمية لنخبة من الدعاة تحدثوا خلالها عن مكانة السنة والواجب الشرعي تجاه النبي الكريم والمنهج الشرعي تجاه الرسوم المسيئة والمستهزئين، بالإضافة إلى طرح موضوعات متنوعة لتبيان مكانة السنة في الإسلام والعناية بها.

وثمّن الشيخ أسامة المدخلي المتابعة الدؤوبة للوزير لهذا البرنامج وغيره من البرامج التي تؤكد مكانة السنة والعناية بها، لترسيخ القيم والتعاليم النبوية في نفوس المجتمع، إلى جانب حماية جناب النبي الكريم وذكر شمائله ودور طلبة العلم في الدفاع عنه وفق الضوابط الشرعية.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة وإشراف الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عبر فروع الوزارة بالمناطق تحقيقًا لرسالتها السامية في نشر العلم الشرعي على منهج الوسطية والاعتدال.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جازان