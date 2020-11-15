محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658.فيروس كورونا الجديد البرازيل البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-15 سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 01:26 AM إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا إجمالي الإصابات 5،848،959 والوفيات 165658 شخصًا سجّلت البرازيل 38307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و921 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان: وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 5،848،959، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658. ، البرازيل تسجّل 38307 إصابات جديدة بكورونا و921 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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