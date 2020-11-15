محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد تونس تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-15 سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 01:22 AM إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 79339 والوفيات 2279 شخصًا سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة. ، تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.