شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات «المحاماة» وجمارك المنتجات الزراعية على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ مجلس الشورى، صباح غد الإثنين، «عبر الاتصال المرئي»، أولى جلسات أعمال السنة الأولى لدورته الثامنة، بتكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، ويستعرض المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع، وقدّمت عليه عددًا من التوصيات، كما يبحث تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم «م/‏ 9» في 6/‏ 4/‏ 1393هـ؛ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

تنمية الصادرات

يصوّت المجلس خلال الجلسة العادية الثانية، الثلاثاء القادم، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء في التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

تقارير سنوية

يبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. ويدرس المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، فيما تتضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير مقدّم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل الفقرتين «ب» و«ج» من المادة الثالثة من نظام المحاماة، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.

تطوير مكة

يستعرض المجلس خلال جلسة الأربعاء القادم، تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقريرها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» للعام المالي 1440/‏ 1441هـ. كما يصوّت على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء في التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدّمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة، كما يطلع كذلك خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

قانون «نظام»

ويصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 /‏1441هـ، ومن المقرر أن يناقش الأعضاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حياله، بعد ذلك، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

تقنية المعلومات

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، ثم يصوّت على قرار المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم للعام المالي 1440/‏ 1441، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير ديوان المظالم المتعلق بتلك الجوانب.