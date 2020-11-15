شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لليمنيين في حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2020 في قسم الطوارئ 554 مستفيدا، وقسم الباطنية 263 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 256 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 1,124 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 142 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدًا، وقسم التوليد 3 حالات، وقسم التغذية العلاجية 63 مستفيدا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات. كما راجع قسم المختبر 465 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1,284 فردا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 413، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 344 فردا.

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