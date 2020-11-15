شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف اللاجئين بمخيم «الزعتري» صحيا والان نبدء بالتفاصيل
وقدم المحاضرة استشاري الأمراض الجلدية د. زيد المحسن بحضور 40 ممارسا صحيا من اللاجئين السوريين.
وأوضح مدير مكتب المركز في الأردن سعود الحزيم أن البرامج والمحاضرات تأتي امتدادا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز بالوقوف مع الأشقاء اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم على كافة الصعد.
كان مركز الملك سلمان للإغاثة قد أطلق مؤخرا برنامجا تطوعيا لتأهيل وبناء القدرات عن بعد لتقديم البرامج التطوعية والتوعية للاجئين في مخيم الزعتري.
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