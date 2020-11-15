شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ألف مستفيد من «تطمن» في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات «تطمن» في محافظة بيشة خدماتها لأكثر من 38 ألف مستفيد ومستفيدة في عدة مرافق صحية شملت: مركز صحي مخطط 1، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما يرافقها من ضيق في التنفس أو سعال لجميع المواطنين والمقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.