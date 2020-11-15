مركز الملك سلمان يطلق توزيع 287 طن أغذية في إقليم السند الباكستاني

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أطلق فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروعا لتوزيع 7 آلاف سلة غذائية تزن 287 طنا على الأسر المحتاجة والمتضررة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات وجائحة كورونا في سبع مناطق بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 42 ألف فرد. حضر التدشين في العاصمة إسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وممثل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية محمد محسود، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بباكستان د. خالد العثماني.

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