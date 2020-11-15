شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح أمس السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي سياق متصل، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة، نجم عنه اندلاع حريق في الخراطيم العائمة في منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وذلك عقب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض وتدمير الزورقين.

وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أمس الأول على رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب.