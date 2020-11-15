شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استباقية ضد هجرة الجراد الصحراوي من دول الجوار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن عمليات الاستكشاف والمكافحة ما زالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال، المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وأريتريا وأثيوبيا واليمن، يرفع التهديد نحو المملكة من اتجاهين، الأول: نحو سواحل البحر الأحمر ما بين أملج وجازان، حيث الموسم الشتوي، والآخر: نحو مرتفعات عسير والمنحدرات الجانبية منها، مؤكدة وجود هذه الأسراب نتيجة النشوء والتكاثر الكثيف والمستمر خلال موسم الصيف في الدول المجاورة، والذي خلّف عددًا كبيرًا من الأجيال تشكّلت من خلالها العديد من الأسراب.
وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية تعتبر انتقالية ما بين الموسمين الصيفي والشتوي، لذلك تتحرك الأسراب نحو مناطق الاعتدال وهطول الأمطار، ودائمًا ما تكون هذه الظروف في السواحل الغربية في المملكة خلال هذه الفترة، ونظرًا للكثافة الكمية والعددية للأسراب في الدول المجاورة، وحدوث التكاثر لديها في نطاق واسع، وكذلك الجفاف البيئي السائد في أغلب نطاق الموسم الشتوي في المملكة، نسبة لندرة الأمطار وتأخرها، فهذا يتسبب في استمرار الهجرة نحو مناطق غير تقليدية للغزو؛ بسبب حركة الرياح نحو تلك المناطق.
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