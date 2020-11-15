شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مستفيد بالمسجد الحرام من تطبيق «تنقل» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 2000 مصل ومعتمر من تطبيق «تنقل»، الذي وفرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية، لأداء الطواف والسعي. ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق، مما يقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات ويحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، كما يوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، إلكترونيا بما يكفل التجاوب السريع معها. وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني «تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة»، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: «طواف- سعي- طواف وسعي»، ثم اختيار حجم العربة «مقعد - مقعدين» واختيار عربة «بسائق أو بدون»، ثم اختيار طريقة السداد «نقدي عند الاستلام- إلكتروني»، ثم تأكيد الحجز.

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