شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات جديدة لمواجهة السيول بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة. ونفذت الإدارة العامة لشبكات السيول قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول 240 م وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول 242م، إضافة إلى صب الأعمال الخرسانية لعبارات «شارع الحج - النوارية»، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في «الشرائع - العزيزية - بحرة» بطول 9000م، وقنوات تصريف سطحي في «المسفلة - العزيزية - الشوقية - جنوب مكة - العمرة - المعابدة - بحرة - الشرائع» بطول 8500م، وقنوات مفتوحة بطول 500م، وتنظيف 260 غرفة تجميع، إضافة إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في «العزيزية - الغزة»، وذلك لرفع الكفاءة والجاهزية لمواسم الأمطار.

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